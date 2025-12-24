الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشّن مشروعات أمنية ويطلق مبادرة لحماية المواقع التاريخية بالجوف

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، عددًا من المشروعات التطويرية لحرس الحدود بمنطقة الجوف، شملت ثمانية مراكز للاستجابة السريعة، إلى جانب مبادرة العناية بالمواقع التاريخية في مناطق الحدود، ومن بينها مركز أبو طلحة بالمنطقة، في تجسيد لحرص ودعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – لحماية الإرث الوطني والتاريخي.