المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال شوال مساء الخميس المقبل

فنظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (168 / هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1444هـ، أن يوم الخميس 1 / 9 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 23 / 3 / 2023م، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس 29 / 9 / 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 / 4 / 2023م.