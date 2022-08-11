الأرصاد: مدينتان تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة.
وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء والخرج سجلتا 47 درجة مئوية، تليها حفر الباطن 46 درجة، ثم الرياض وبريدة والدمام ووادي الدواسر 45 درجة مئوية، والمدينة المنورة والعلا ورفحاء 44 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ17 درجة و18 درجة مئوية، ثم طريف والطائف والقريات 22 درجة.
وسجلت جدة والدمام والباحة وجازان والطائف والقنفذة وأبها أعلى نسبة رطوبة 90% و95%.