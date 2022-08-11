الأرصاد: مدينتان تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء والخرج سجلتا 47 درجة مئوية، تليها حفر الباطن 46 درجة، ثم الرياض وبريدة والدمام ووادي الدواسر 45 درجة مئوية، والمدينة المنورة والعلا ورفحاء 44 درجة مئوية.