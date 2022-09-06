وزير خارجية سنغافورة يلتقي بخريجي برنامج "RISING" بأكاديمية تطوير القيادات

التقى وزير خارجية سنغافورة الدكتور "فيفيان بالاكرشنان" بالدفعة الأولى من خريجي برنامج "RISING" الذي نفذته أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الادارة العامة بالشراكة مع كلية لي كوان يو بالجامعة السنغافورية الوطنية، بحضور مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، والسفير السنغافوري في المملكة "ونج تشاو مينج"، والرئيس التنفيذي لأكاديمية تطوير القيادات الإدارية الدكتور عبدالله حافظ.
وجاء اللقاء حرصًا من أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة على ربط شبكة خريجيها بالقيادات العالمية، حيث تناول اللقاء عدة مواضيع حول التطوير القيادي، واستعرض الوزير التجربة السنغافورية الرائدة عالميًّا في مجال تطوير رأس المال البشري وتطوير القيادات.
الجدير بالذكر أن برنامج RISING يعد انطلاقة برامج التطوير القيادي التي ستنفذ بالشراكة مع كلية لي كوان يو والممتدة حتى نهاية عام 2023. وصممت هذه البرامج بناء على إطار الجدارات القيادية المتوائم مع رؤية المملكة 2030. وتتضمن حالات دراسية مستقاة من الواقع المحلي حيث تم الاستعانة لتنفيذها بالتقنيات الحديثة كالواقع الافتراضي VR، والأنشطة التفاعلية Gamification المصممة خصيصًا لتطوير القيادات العليا والواعدة في المملكة من القطاعين العام والخاص.
وتأتي هذه الشراكة لتتواءم مع توجهات المملكة بالتعاون مع أفضل الجهات العالمية في تطوير رأس المال البشري لدعم وتطوير قيادات المملكة لتمكينهم من إدارة مؤسسات القطاع العام والخاص. حيث تحتل كلية لي كوان يو المرتبة الأولى آسيويًًا في السياسات العامة، والثالثة عالميًّا.