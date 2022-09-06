وزير خارجية سنغافورة يلتقي بخريجي برنامج "RISING" بأكاديمية تطوير القيادات

الجدير بالذكر أن برنامج RISING يعد انطلاقة برامج التطوير القيادي التي ستنفذ بالشراكة مع كلية لي كوان يو والممتدة حتى نهاية عام 2023. وصممت هذه البرامج بناء على إطار الجدارات القيادية المتوائم مع رؤية المملكة 2030. وتتضمن حالات دراسية مستقاة من الواقع المحلي حيث تم الاستعانة لتنفيذها بالتقنيات الحديثة كالواقع الافتراضي VR، والأنشطة التفاعلية Gamification المصممة خصيصًا لتطوير القيادات العليا والواعدة في المملكة من القطاعين العام والخاص.