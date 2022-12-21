الأفواج الأمنية تحبط محاولات تهريب أكثر من 11 طنًا من نبات القات المخدر و955 كيلوجراماً من مادة الحشيش

صرّح المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، بأن دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير، أحبطت خلال الفترة من 1/ 10/ 2022م حتى 17/ 12/ 2022م محاولات تهريب (11) طناً و(247) كيلوجراماً من نبات القات المخدر و(955) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر و(359,863) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وعددهم (413) متهماً، منهم (310) مواطنين، و(103) مخالفين لنظام أمن الحدود، وهم: (61) من الجنسية اليمنية، و(40) من الجنسية الإثيوبية، و(2) من الجنسية الباكستانية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.