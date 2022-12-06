33 مئوية.. جازان أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى بـ 6 درجات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 33 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 6 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 33 درجة، ومكة المكرّمة وشرورة والقنفذة 30 درجة، وكل من: الرياض وجدة ووادي الدواسر والأحساء والخرج 29 درجة، والمدينة المنوّرة والدمام وينبع وبيشة 28 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ6 درجات مئوية، تليها أبها والباحة 7 مئوية، والقريات 8 درجات، وحائل وعرعر 9 مئوية.
وسجّلت بريدة وحائل وطريف وحفر الباطن والوجه والقريات أعلى رطوبة 95%.