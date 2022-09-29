المملكة تُشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للعلوم بمنظمة التعاون الإسلامي

شاركت المملكة العربية السعودية في اجتماع اللجنة الدائمة للعلوم والتكنولوجيا بمنظمة التعاون الإسلامي التنفيذية "الكومستيك" الـ31، المنُعقد في إسلام آباد، برئاسة الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، وبمشاركة عدد من كبار مسؤولي دول العالم الإسلامي الأعضاء في اللجنة.
وترأس وفد المملكة رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي، وتناول التحول المحوري الذي يشهده قطاع البحث والتطوير والابتكار بالمملكة في ظل رؤية المملكة 2030.
وأكد حرص المملكة على مشاركة تجربتها وقصص النجاح المُتحققة من هذا التحول مع دول العالم الإسلامي.
وبيّن الدسوقي أن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ تُركز على صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل؛ لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم، والإسهام في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني بما يُعزز من تنافسية المملكة عالميًّا بوصفها أكبر اقتصاد في المنطقة.
وأكدت اللجنة أهمية إدراج الموضوعات المُتعلقة بالخطة المستقبلية ودور الدول الأعضاء في تحقيق مهام الكومستيك ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية "16" للكومستيك، المُزمع عقده خلال الربع الثاني من 2023، وعدم الاقتصار على استعراض الإنجازات.
وأشاد الأعضاء بالجهود المبذولة لتنفيذ برامج الكومستيك الموجهة لخدمة الدول الأعضاء في المنظمة، والخطة التنفيذية للكومستيك لتنفيذ برنامج العلوم والتقنية والابتكار "STI agenda 2026".