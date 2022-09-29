المملكة تُشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للعلوم بمنظمة التعاون الإسلامي

وبيّن الدسوقي أن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ تُركز على صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل؛ لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم، والإسهام في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني بما يُعزز من تنافسية المملكة عالميًّا بوصفها أكبر اقتصاد في المنطقة.