اتحاد الغرف يستعد لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارته

ولعب الاتحاد خلال مراحله المختلفة أدوارًا مهمة في خدمة قطاع الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع الشركاء التجاريين حول العالم؛ فضلًا عن مساهمته في خدمة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المُلحة، من خلال شراكة فاعلة مع الأجهزة الحكومية.