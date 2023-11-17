حكم نهائي لصالح "أمانة جدة" ضد شركة طالبتها بتعويض قيمته 75 مليون ريال

وبعد صدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، "حكمًا نهائيًا"، برفض الدعوى المقامة من إحدى الشركات ضد أمانة محافظة جدة، والتي طالبت فيها بدفع مبلغ مالي قدره 75.89 مليون ريال كتعويض عن المبالغ التأجيرية، والتي ادعت الشركة سدادها مقابل مواقع لم تتسلمها منها الأمانة.