حصل هاتف HONOR Magic5 Pro على المركز الأول في تصنيف DXOMARK لكاميرا وشاشة عرض الهواتف الذكية

تتميز الكاميرا أيضًا بتقنية التقاط استشعار الحركة بالذكاء الاصطناعي (AI Motion Sensing Capture)، ما يسمح للمُستخدمين بالتقاط أجمل اللقطات في كل مرة. بفضل هذه الخاصية الاستثنائية، تمكّن هاتف HONOR Magic5 Pro من التقاط أعلى نقطة في العالم للقفزة التي تُسمى "Between The Legs Slam Dunk"، وبذلك فقد سجّل رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية TM.