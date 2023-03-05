حصل هاتف HONOR Magic5 Pro على المركز الأول في تصنيف DXOMARK لكاميرا وشاشة عرض الهواتف الذكية

استمرارًا في خلق إرث قوي لسلسلة HONOR Magic الرائدة، كشفت شركة HONOR عن أحدث إصداراتها ضمن سلسلة HONOR Magic خلال مؤتمر MWC في برشلونة لعام 2023، وهو الهاتف الجديد كُليًا HONOR Magic5 Pro.
يأتي الهاتف الجديد كلياً مع طفرات هامة في التصميم، شاشة العرض، التصوير، والأداء، مُتخطية بذلك العديد من معايير الصناعة لتُقدم هاتف رائد ومُذهل في سوق الهواتف الذكية.
مع المجموعة القوية للكاميرات الأساسية الثُلاثية ومُحرك HONOR للصور بالذكاء الاصطناعي، فإن هاتف HONOR Magic5 Pro استطاع الوصول إلى المركز الأول في تصنيف DXOMARK لكاميرا وشاشة عرض الهواتف الذكية. ومن أجل تقديم تجربة تصوير استثنائية للمُستخدمين، يأتي الهاتف مع نظام التقاط عين الصقر بمستوى ميللي ثانية (Millisecond Falcon Capture) – الجديدة كليًا – ما يسمح للمُستخدمين بالتقاط مشاهد مُعقدة بسهولة ووضوح فائقين.
تتميز الكاميرا أيضًا بتقنية التقاط استشعار الحركة بالذكاء الاصطناعي (AI Motion Sensing Capture)، ما يسمح للمُستخدمين بالتقاط أجمل اللقطات في كل مرة. بفضل هذه الخاصية الاستثنائية، تمكّن هاتف HONOR Magic5 Pro من التقاط أعلى نقطة في العالم للقفزة التي تُسمى "Between The Legs Slam Dunk"، وبذلك فقد سجّل رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية TM.
علاوة على ذلك، تم تجهيز هاتف HONOR Magic5 Pro مع خاصية IMAX Enhanced Movie Master من أجل تسجيل فيديوهات بطراز سينيمائي، ما يأخذ تجربة تصوير الفيديوهات البورتريه إلى مستوى جديد تمامًا.
كما حاز هاتف HONOR Magic5 Pro أيضًا على المركز الأول في تصنيف DXOMARK لشاشة عرض الهواتف الذكية. كونه يأتي مع شاشة عائمة رُباعية الانحناء من نوع LTPO بقياس 6.81 إنش، مع تقنية Novel Display لتعزيز سطوع الشاشة، وبذلك فإن الهاتف يضمن تقديم تجربة مُشاهدة غامرة سواء كُنت تتصفّح، تلعب أو تقرأ على الهاتف.
كونه اُستلهم من فكرة جماليات التماثل، فإن هاتف HONOR Magic5 Pro صنُع بحرفية مُذهلة وتصميم ذو حواف مُتناغمة على كِلا الجانبين، إلى جانب تصميم كاميرا Star Wheel الثُلاثية.