المملكة والاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين يوقّعان مشروع اتفاقية مقر

وقّعت حكومة المملكة العربية السعودية، والاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين، في الرياض اليوم، مشروع توقيع اتفاقية مقر بين المملكة والاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين، حيث مثّل المملكة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في توقيع الاتفاقية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، فيما مثّل الاتحاد العربي رئيس الديوان للمحاسبة الدكتور حسام العنقري.