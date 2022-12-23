عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة وتساقط البَرَد وسيول وانعدام في الرؤية على المدينة المنوّرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن عواصف رعدية مصحوبة بأمطارٍ غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتساقط البَرَد وسيولاً وانعداماً في الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات ومراكز: الحناكية والفقرة والمسيجيد واليتمة وطاشا.
وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة صباحاً.
كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتساقط البَرَد وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية على محافظات: العلا والعيص وخيبر، مشيراً إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.