عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة وتساقط البَرَد وسيول وانعدام في الرؤية على المدينة المنوّرة

كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتساقط البَرَد وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية على محافظات: العلا والعيص وخيبر، مشيراً إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.