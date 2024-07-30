بتوجيه من الملك.. "منصور بن متعب" و"الخريجي" يشاركان بمراسم تنصيب رئيس إيران

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، شارك الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس بمراسم تنصيب فخامة الدكتور مسعود بزشكيان رئيسًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية بمقر مجلس الشورى في العاصمة طهران.