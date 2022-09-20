السعودية ترسل رائدي فضاء بداية العام المقبل

تعتزم المملكة العربية السعودية إرسال رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة فضائية من شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، لتصبح بذلك أحدث دولة خليجية تعزز العلاقات مع شركات الفضاء الأمريكية الخاصة.
ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم إن الصفقة تم توقيعها بشكل خاص في وقت سابق من العام الحالي مع شركة اكسيوم سبيس في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وهي الشركة التي تنظم وتدير بعثات خاصة إلى الفضاء على متن مركبة فضائية أمريكية للباحثين والسياح.
وبموجب الاتفاق، سيركب رائدا فضاء سعوديان كبسولة سبيس إكس (كرو دراجون) إلى المحطة الفضائية في أوائل العام المقبل.