السعودية ترسل رائدي فضاء بداية العام المقبل

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم إن الصفقة تم توقيعها بشكل خاص في وقت سابق من العام الحالي مع شركة اكسيوم سبيس في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وهي الشركة التي تنظم وتدير بعثات خاصة إلى الفضاء على متن مركبة فضائية أمريكية للباحثين والسياح.