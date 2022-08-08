"إنفاذ" يستعرض 12 مزادًا لبيع 147 أصلًا ومصنع أخشاب وآلات زراعية

وتبدأ بمزاد "روابي القصيم" الإلكتروني، الذي يعرض 16 عقارًا في منقطة القصيم، ومزاد الساحل الحضوري الذي يعرض 10 عقارات بمحافظة جدة، ومزاد النخلة الإلكتروني الذي يعرض فيلا بمدينة تبوك، ومزاد النخلة الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمنطقة القصيم، ومزاد جبرة الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمدينة الرياض، ومزاد سحابة الحضوري الذي يعرض 4 عقارات في كل من الطائف ومكة المكرمة، ومزاد أصداء المدينة الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات في المدينة المنورة.