في النصف الأول من 2022.. "أبشر" تخدم أكثر من 25 مليون هوية رقمية

وتمكنت المنصة خلال هذه الفترة من تجديد 330,230 جواز سفر سعودي، و3,693,930 طلب توصيل بالبريد، وتنفيذ 176,509 عمليات في خدمة بياناتي، وإصدار 377,004 طلبات تفويض قيادة، وتجديد 452,968 رخصة قيادة، كما قدم 343,566 طلب ورقة إصلاح، وجددت 612,454 استمارة مركبة، إضافة إلى 2,362,199 عملية تجديد إقامة، وإصدار 1,937,737 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار 726,591 إقامة، ونقل خدمات 336,061 مقيمًا، وتمديد 287,939 تأشيرة خروج وعودة.