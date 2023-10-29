"حدود جدة" يضبط مسدسات صيد بحري وشباكًا محظورة بخليج سلمان بحوزة مواطنين

وفي التفاصيل، أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن موظفي قسم الثروة السمكية بجدة خلال الجولة الميدانية لفِرَق قسم الثروة السمكية بخليج سلمان، باشروا بلاغًا عن ضبط مواطن يحمل أدوات صيد مخالفة (شباك مصنوعة من النايلون المحظور استخدامها كليًّا على الصيادين والمتنزهين)، وبلاغًا آخر عن متنزهين يمارسون الصيد بمسدسات بحرية؛ مخالفين بذلك نظام الزراعة.