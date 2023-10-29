"حدود جدة" يضبط مسدسات صيد بحري وشباكًا محظورة بخليج سلمان بحوزة مواطنين

باشرت فِرَق الثروة السمكية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بلاغًا عن تمكّن رجال حرس الحدود بمركز خليج سلمان بجدة، من ضبط شِبَاك صيد محظورة، و"مسدسات صيد بحري" مخالفة لنظام الزراعة مع مواطنين.
وفي التفاصيل، أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن موظفي قسم الثروة السمكية بجدة خلال الجولة الميدانية لفِرَق قسم الثروة السمكية بخليج سلمان، باشروا بلاغًا عن ضبط مواطن يحمل أدوات صيد مخالفة (شباك مصنوعة من النايلون المحظور استخدامها كليًّا على الصيادين والمتنزهين)، وبلاغًا آخر عن متنزهين يمارسون الصيد بمسدسات بحرية؛ مخالفين بذلك نظام الزراعة.
وأضاف "الخليف" أن حظر هذه الأنواع من الشباك وأدوات الصيد؛ يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تُلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.
وأكد استمرارَ وتكثيف الجولات الرقابية؛ للحد من مخالفات نظام الزراعة بالمنطقة، حفاظًا على الثروات المائية الحية.
من جانبه، أكد مدير إدارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس أحمد الحارثي، أنه تمت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.