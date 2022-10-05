في قبضة رجال الأمن.. "فيديو" يرصد الإطاحة بمرتكبي عددٍ من الجرائم في المملكة

وتابع الفيديو أنه تمّ القبض على مواطن قام بنقل 4 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، كما تمّ القبض على مواطنَيْن ارتكبا حوادث تمثّلت في انتحال صفة والنصب والاحتيال على أشخاص بإيهامهم بإيصال خدمة التيار الكهربائي إلى منزلهم بمقابلٍ مالي يتم تحويله إلى حساباتهم البنكية، ومواطن آخر قام بنقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.