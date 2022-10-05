في قبضة رجال الأمن.. "فيديو" يرصد الإطاحة بمرتكبي عددٍ من الجرائم في المملكة

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن تلفّظ بعباراتٍ من شأنها المساس بالآداب العامة أثناء وصول فرقة متخصّصة إلى المطار للمشاركة في إحدى الفعاليات.
وأضاف حساب الأمن العام على تويتر، بأنه تمّ القبض على مواطن يقود مركبة على رصيف مخصّص للمشاة في مكانٍ عامٍ بطريقة عرّضت حياة الآخرين للخطر.
وتابع الفيديو أنه تمّ القبض على مواطن قام بنقل 4 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، كما تمّ القبض على مواطنَيْن ارتكبا حوادث تمثّلت في انتحال صفة والنصب والاحتيال على أشخاص بإيهامهم بإيصال خدمة التيار الكهربائي إلى منزلهم بمقابلٍ مالي يتم تحويله إلى حساباتهم البنكية، ومواطن آخر قام بنقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.
ونجح الأمن العام في القبض على 3 مقيمين من الجنسية السودانية قاموا بجمع أموالٍ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج البلاد عبر حسابات بنكية بطرقٍ غير مشروعة، وضُبط بمنزل أحدهم 780 ألف ريال.
وشملت قائمة المقبوض عليهم 16 مخالفاً لنظامَي الإقامة والعمل قاموا بسرقة قواطع نحاسية ومعدات كهربائية من موقعٍ تحت الإنشاء.