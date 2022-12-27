anb ينفذ المرحلة الثانية من مبادرة "خضراء بهمة الأبناء"

وأعرب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ anb عبيد بن عبدالله الرشيد، عن اعتزاز البنك بإنجاز المرحلة الثانية من مبادرة "خضراء بهمة الأبناء" في ظل النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المبادرة، مؤكداً أن anb يعي تماماً مسؤولياته تجاه المساهمة في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء على اعتبارها إحدى الركائز الداعمة لدور المملكة الريادي على الصعيد الدولي لحماية الأرض من خلال المبادرات البيئية المستدامة، لافتاً إلى سعي anb وحرصه على تبني حزمة واسعة من البرامج والمبادرات التي تدعم هذا التوجه سواء من خلال بيئة العمل الداخلية أو من خلال بيئة المجتمع الخارجية.