مبادرة مستقبل الاستثمار تستعرض الفرص والمقومات السياحية بالمملكة

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق، أن وجهة "مسار" تعد معلماً عصرياً وواجهة حضرية متعددة الإمكانات والمميزات، وتقع في الجزء الغربي من مكة المكرمة على مساحة 1.25 مليون متر مربع، وتمتد على طريق بطول 3,650 متراً، وتضم 24 ألف غرفة فندقية و13 ألف شقة سكنية يتم العمل عليها من خلال الخبرات الاستثمارية، بداية من حدود الطريق الدائري الثالث عند مدخل طريق مكة- جدة السريع غرباً، وتتخطى الطريق الدائري الأول عند الحد الغربي لجبل عمر، على مشارف المسجد الحرام.