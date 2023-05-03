"مكافحة المخدرات" تطيح بمقيم في ينبع لترويجه الشبو

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية في محافظة ينبع؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".
وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنه تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات؛ يمكن الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، أو بالأرقام (911) في مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.