نبّهت إلى ضرورة متابعة حالة الطقس.. "أمانة العاصمة المقدّسة" تقدم إرشادات توعوية عند هطول الأمطار

وكانت الأمانة قد خصّصت أكثر من 2500 مُعدة مختلفة الأحجام والاستخدامات، وتدار بوساطة عدد كبير من الفرق الميدانية المكوّنة من الكوادر البشرية والعمالة المدربة وتوزيعهم على مختلف المواقع، خاصة التي يتوقع أن تشهد كثافة أعلى في هطول الأمطار؛ للقيام بأعمال الإزالة والتنظيف وشفط المياه أولاً بأول، كما لا تزال فرق الأمانة منتشرة في جميع الشوارع والميادين العامة خلال هذه الأيام والأيام المقبلة، وعلى مدار الساعة تحسباً للأمطار المتوقعة.