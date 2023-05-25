رحلة علاج استمرت 3 أشهر.. إنقاذ حياة "توأم خدج" لمواطنة في تبوك

نجح فريق طبي من استشاري وأخصائي حديثي الولادة في مستشفى الولادة والأطفال في تبوك، في إنقاذ حياة توأم خدّج وُلِدَا في الأسبوع 28 من الحمل؛ حيث بلغ وزن الأول 1400 جرام والثاني 1600 جرام.
وأوضحت "الصحة"، أنه تم وضع التوأم على أجهزة التنفس الاصطناعي، وإعطاؤهما مادة "السير فانتا" اللازمة لتحفيز الرئتين، وبداية التغذية الوريدية، كما تم إعطاؤهما المضادات الحيوية والعلاجية اللازمة.
وبيّنت أن التوأم الخدج غادرا المستشفى بعد رحلة علاج استغرقت ثلاثة أشهر كاملة، تم خلالها وضع خطة علاجية متكاملة لمثل هذه الحالات؛ وذلك بمساعدة والدة الطفلين؛ حيث بلغ وزن الأول 2100 جرام والثاني 2000 جرام، ودون مضاعفات ولله الحمد.
يُذكر أن عدد المواليد الخدج في مستشفى الولادة والأطفال في تبوك، بلغ أكثر من 142 ولادة خلال الخمسة أشهر الماضية؛ حيث بلغ عدد مواليد الخدج أكثر من 2 كيلو 106 مواليد، وأقل من 2 كيلو 36 مولودًا، وأقل من كيلو 30 مولودًا.