رحلة علاج استمرت 3 أشهر.. إنقاذ حياة "توأم خدج" لمواطنة في تبوك

يُذكر أن عدد المواليد الخدج في مستشفى الولادة والأطفال في تبوك، بلغ أكثر من 142 ولادة خلال الخمسة أشهر الماضية؛ حيث بلغ عدد مواليد الخدج أكثر من 2 كيلو 106 مواليد، وأقل من 2 كيلو 36 مولودًا، وأقل من كيلو 30 مولودًا.