تُجبرنا على ارتداء ملابس ثقيلة.. "الزعاق": "ضربة الأحيمر" بدأت بموجاتها الباردة

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: خلال هذين الأسبوعين تهب علينا رياح باردة كأول موجات البرد لكنها لا تدوم طويلًا، تسمى عند أهل البحر بضربة الأحيمر وعند البادية بغياب الأحيمر.
وأضاف الزعاق إن الحر الشديد والبرد الشديد لا يأتيان فجأة؛ بل موجات لا تدوم طويلًا، وأول موجات البرد تسمى "غياب الأحيمر" وأول موجات الحر تسمى "الكنه"، فأول البرد يبدأ على المناطق الشمالية ثم يبدأ في الهبوط؛ بينما يبدأ الحر في المناطق الجنوبية متجهًا للصعود شمالًا تبعًا لتحركات الشمس وما يصاحبها من تأثيرات.
وتابع الزعاق في فيديو على حسابه بتويتر، أن الشمس إذا وصلت لمنتصف المسافة الواقعة بين خط الاستواء ومدار الجدي مثل هذه الأيام يهيج بحر العرب بشكل خطير ويسميها البحارة "ضربة الأحيمر"، لتهب علينا رياح باردة تُجبر الناس على ارتداء ملابس الشتاء الثقيلة؛ لكنها لا تدوم كثيرًا.