تُجبرنا على ارتداء ملابس ثقيلة.. "الزعاق": "ضربة الأحيمر" بدأت بموجاتها الباردة

وأضاف الزعاق إن الحر الشديد والبرد الشديد لا يأتيان فجأة؛ بل موجات لا تدوم طويلًا، وأول موجات البرد تسمى "غياب الأحيمر" وأول موجات الحر تسمى "الكنه"، فأول البرد يبدأ على المناطق الشمالية ثم يبدأ في الهبوط؛ بينما يبدأ الحر في المناطق الجنوبية متجهًا للصعود شمالًا تبعًا لتحركات الشمس وما يصاحبها من تأثيرات.