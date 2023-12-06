تكامل وتنسيق.. التفاهم بين المملكة وروسيا يصب في صالح الملفات الساخنة

يواصل التنسيق والتكامل السعودي- الروسي مساره الصاعد في الكثير من الموضوعات، وتحت هذا المضمون تأتي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة اليوم، وفيها يبحث البَلَدان الكثير من الملفات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
ويمكن وصف التفاهم والتعاون بين الرياض وموسكو بأنه قديم، وأسهمت الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين في تطوير العلاقات الثنائية بينهما، وتوجت بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لموسكو عام 2017م، وهي أول زيارة لملك سعودي إلى موسكو، وشهدت احتفاءً مميزًا من الرئيس الروسي "بوتين" الذي زار المملكة عام 2019م، حيث تم توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وتأتي زيارة "بوتين" للمملكة، وسط أجواء ساخنة، وهو ما دعا الرياض إلى الاستعداد الخاص لتلك الزيارة، والحرص على مناقشة العديد من الملفات العاجلة، ومحاولة التوصل إلى حلول سريعة لها، ضمن مساعي المملكة المتواصلة والمستمرة إلى تعزيز الاستقرار في العالم، ومن المرجح أن يكون ملف حرب غزة في صدارة الموضوعات التي يناقشها الطرفان، إلى جانب ملف الحرب في أوكرانيا، وأزمة السودان، والتوترات في بعض طرق الملاحة البحرية الدولية في أعقاب هجمات شنّتها جماعة "الحوثي" اليمنية على السفن التجارية، إضافةً إلى مناقشة ملفات اقتصادية، وفي مقدمتها الطاقة، خاصة في أعقاب قرارات تحالف (أوبك+)، والتبادل التجاري، وتعزيز الاستثمار، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ولم تكن زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة عشوائية، وإنما تأتي امتدادًا لجهود المملكة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ من أجل التواصل مع الأطراف الدولية المؤثرة، وإقناعها بضرورة الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف حربها غير المتكافئة على سكان قطاع غزة.
وتدرك قيادة المملكة أهمية التنسيق والعمل الدولي المشترك الرامي إلى وقف العمليات العسكرية في القطاع، وهو ما دعا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى المشاركة في الاجتماع الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس، واستعرض خلاله قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.
وستكون زيارة الرئيس "بوتين" إلى المملكة ذات أهمية كبرى، خاصة أنها أعقبت ترؤّس المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي استضافتها الرياض 11 نوفمبر الماضي، انطلاقًا مما توليه القيادة السعودية من اهتمام بالغ بتفاصيل القضية الفلسطينية، وترأس تلك القمة، سمو ولي العهد -حفظه الله- الذي دعا إلى ضرورة التنسيق بين الدول العربية والإسلامية من أجل صياغة موقف موحد مؤثر، يساعد على وقف تلك الحرب، وقبل ذلك، إدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.