تكامل وتنسيق.. التفاهم بين المملكة وروسيا يصب في صالح الملفات الساخنة

وتأتي زيارة "بوتين" للمملكة، وسط أجواء ساخنة، وهو ما دعا الرياض إلى الاستعداد الخاص لتلك الزيارة، والحرص على مناقشة العديد من الملفات العاجلة، ومحاولة التوصل إلى حلول سريعة لها، ضمن مساعي المملكة المتواصلة والمستمرة إلى تعزيز الاستقرار في العالم، ومن المرجح أن يكون ملف حرب غزة في صدارة الموضوعات التي يناقشها الطرفان، إلى جانب ملف الحرب في أوكرانيا، وأزمة السودان، والتوترات في بعض طرق الملاحة البحرية الدولية في أعقاب هجمات شنّتها جماعة "الحوثي" اليمنية على السفن التجارية، إضافةً إلى مناقشة ملفات اقتصادية، وفي مقدمتها الطاقة، خاصة في أعقاب قرارات تحالف (أوبك+)، والتبادل التجاري، وتعزيز الاستثمار، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.