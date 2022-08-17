المملكة تواصل توزيع أرغفة الخبز للأسر اللاجئة في شمال لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الثالثة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان؛ حيث يقوم المشروع بتوزيع 20.000 ربطة خبز يوميًّا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 10.000 عائلة، بمعدل ربطتين لكل أسرة.
ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لمساعدة اللاجئين وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.
إلى هذا اختتم المركز البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة شيشاوة بالمملكة المغربية الشقيقة، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي"، الذي امتدّ خلال الفترة من 9 حتى 15 أغسطس 2022م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على أكثر من 3.000 حالة، وتوزيع 1.250 نظارة طبية، وإجراء 470 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكلّلت جميعها بالنجاح.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة في المركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.