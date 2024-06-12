الجامعات السعودية تؤكد دور المملكة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

وبدأ هذا التصنيف عام 2019م بإدراج ثلاث جامعات سعودية ليتضاعف العدد إلى (6) جامعات في عام 2020م، ليزيد إلى (12) جامعة في عام 2021م، و(22) جامعة في عام 2022م، و(25) جامعة في عام 2023م، ثم دخول (32) جامعة في عام 2024م.