"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بمناسبة إعادة انتخابه

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس فليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، بهذه المناسبة لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، المزيد من التقدم والرقي.