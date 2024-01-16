"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بمناسبة إعادة انتخابه

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس فليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.