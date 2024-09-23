البديوي: الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول المجلس يستهدف عديداً من الملفات الإقليمية والدولية

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول المجلس المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 79، يهدف إلى تنسيق جهود دول المجلس تجاه عديدٍ من الملفات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك بعد انتهاء أعمال الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، أمس في مقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
وأضاف معاليه، أن الاجتماع هو تنسيق للجهود والأدوار للقاءات التي ستعقد بين دول المجلس وعدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مبيناً أن أصحاب السمو والمعالي ناقشوا أيضاً عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن المواضيع المتعلقة بالعلاقات الإستراتيجية والحوار بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى استعراض المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكّد البديوي؛ أن دول مجلس التعاون تقوم بدور مهم وحيوي داخل منظومة الأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على جهود ومبادرات دول المجلس المتعددة سواء المبادرات الإقليمية أو الدولية، مما جعلها شريكًا أساسيًا يحرص عديدٌ من الدول والمنظمات الدولية على تعزيز تعاونها معه، وتأسيس شراكات إستراتيجية تمتد إلى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن دول المجلس تعمل باستمرار على توسيع نطاق علاقاتها الدولية وتطويرها لتحقيق مصالح مشتركة تعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية من جانب، ومن أجل ضمان الأمن والسلم الدوليين من جانب آخر.