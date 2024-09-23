البديوي: الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول المجلس يستهدف عديداً من الملفات الإقليمية والدولية

وأكّد البديوي؛ أن دول مجلس التعاون تقوم بدور مهم وحيوي داخل منظومة الأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على جهود ومبادرات دول المجلس المتعددة سواء المبادرات الإقليمية أو الدولية، مما جعلها شريكًا أساسيًا يحرص عديدٌ من الدول والمنظمات الدولية على تعزيز تعاونها معه، وتأسيس شراكات إستراتيجية تمتد إلى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن دول المجلس تعمل باستمرار على توسيع نطاق علاقاتها الدولية وتطويرها لتحقيق مصالح مشتركة تعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية من جانب، ومن أجل ضمان الأمن والسلم الدوليين من جانب آخر.