رئاسة الحرمين تُطلق "صيف المرح" بمكتبة الحرم المكي

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة مكتبة الطفل التابعة للإدارة العامة بمكتبة الحرم المكي الشريف النسائية بوكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية، اليوم، فعاليات الموسم الصيفي "صيف المرح"، وذلك في مقر مكتبة الحرم المكي الشريف ببطحاء قريش.
وقالت مديرة إدارة مكتبة الطفل أسرار الهندي: فعاليات موسم "صيف المرح" تتنوع في مضامينها التي تجمع بين الفائدة والمتعة كالبرامج والأنشطة الثقافية والتوعوية المختلفة والتفاعلية التي تناسب الأطفال من جميع الأعمار؛ ومنها: برنامج القاعدة النورانية، والإسعافات الأولية، والتنمر الإلكتروني، ومقياس موهبة، كما يصاحبه ورش عمل "فن لف الورق، ومجسمات بالجبس".
وأضافت: إدارة مكتبة الطفل تفعّل دورها بإقامة الأنشطة والفعاليات الموسمية؛ سعياً لتحقيق أهدافها كونها صرحاً ثقافياً لإكساب الأطفال الخبرات والمعارف التعليمية والحياتية من خلال مفهوم التعلم والتجربة والمتعة، حيث إن إدارة مكتبة الطفل تعمل على تشجيع وتعزيز المهارات التعليمية طويلة الأمد.