رئاسة الحرمين تُطلق "صيف المرح" بمكتبة الحرم المكي

وقالت مديرة إدارة مكتبة الطفل أسرار الهندي: فعاليات موسم "صيف المرح" تتنوع في مضامينها التي تجمع بين الفائدة والمتعة كالبرامج والأنشطة الثقافية والتوعوية المختلفة والتفاعلية التي تناسب الأطفال من جميع الأعمار؛ ومنها: برنامج القاعدة النورانية، والإسعافات الأولية، والتنمر الإلكتروني، ومقياس موهبة، كما يصاحبه ورش عمل "فن لف الورق، ومجسمات بالجبس".