"البديوي" يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية- الأمريكية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الدور المهم للشراكة الاستراتيجية الخليجية- الأمريكية تجاه ضمان المصالح المشتركة ودعم أمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك خلال استقباله في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والشراكات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.