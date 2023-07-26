"البديوي" يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية- الأمريكية

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والشراكات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.