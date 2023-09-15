القيادة تهنئ رئيسة جمهورية هندوراس بذكرى استقلال بلادها

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية هندوراس، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلادها.