عطلة استثنائية.. تجربة زوار "فورملا E الدرعية" بين حماس السباق ومتعة العروض الترفيهية

يبدو أن عطلة نهاية هذا الأسبوع لزوار "فورملا E الدرعية 2023"، كانت استثنائية؛ إذ حظوا بجملة خيارات متميزة ضمنت لهم عيش تجربة جمعت بين الحماس والمتعة؛ استنادًا إلى المنافسة القوية والندّية في السباقات التي بدأت مساء البارحة على حلبة سباقات الدرعية، لحساب الجولتين "الثانية والثالثة" من جولات بطولة العالم للفورملا E، ولاسيما أن المتنافسين يمثلون صفوة أبطال العالم في هذه الرياضة؛ الأمر الذي لبّى شغف محبّي رياضات السرعة، سواء كانوا أفرادًا أو عائلات ومن مختلف الفئات العمرية.
وحضرت المتعة في العديد من الفعاليات الفنية والترفيهية التي نفذت على هامش هذا الحدث الرياضي العالمي الذي تحتضنه الدرعية للمرة التاسعة، وقدمها المنظمون في قوالب نوعية ومبتكرة، مع مراعاة مناسبتها للكبار والصغار من الجنسين، وقدمت بأسلوب راق وماتع.
الحدث الرياضي العالمي الذي بات أيقونة رياضية ضمن روزنامة موسم الدرعية؛ اتّسمت فعالياته بالتنوع والإبداع.
وقالت الزائرة مروة الحمزي: إنها تزور هذا الكرنفال للمرة الثانية برفقة عائلتها، التي تضمّ اثنين من إخوتها اللذين يعشقان رياضة السرعة؛ لذا يحرصان على حضور هذا السباق منذ 2018م، وهو ذات الحرص عند باقي عائلتها التي يستمتع أفرادها بباقي الفعاليات المصاحبة.
واتفق الزائر ماجد آل جابر مع مروة في رأيها عن هذا الحدث الرياضي، الذي يلبّي تطلعات الحضور باختلاف اهتماماتهم، إلا أنه زاد بالحديث عن جانب وصفه بالمهم جدًّا، المتمثل في دور الفعاليات المتنوعة في زيادة شعبية هذه الرياضة، والتثقيف بأنظمتها، وآلية المنافسة فيها، وأبطالها البارزين الذين طالما نوهوا إلى حسن التنظيم للبطولة، وجمال استضافة المملكة لهم ولفرقهم، واستمتاعهم بوجودهم في محافظة الدرعية التي تحتفظ بتاريخ عريق وملهم.
ويرى الزائر علي الأحمري أن هذا المهرجان الرياضي الترفيهي بات ذا سمة خاصّة تتميّز باحترافية في عملية مفاجأة الجميع كل عام بالجديد، على مستوى التنظيم، بما في ذلك استحداث فعاليات جديدة أول ابتكار آليات لتنفيذ الفعاليات ذات الطابع الجماهيري، مؤكدًا أن زيارة المهرجان أمر حتمي كل عام؛ لأن طفليه يترقبان انطلاقة فعالياته كل موسم، وهو ما عدّه باعثًا على السعادة؛ لذا أصبح الولاء لهذا الحدث صفة أفراد عائلته كافة.
الزائرة حليمة السفياني، وصديقتها زهرة العليان، تؤكدان أن هذا الحدث واحد من أهم الوجهات التي اعتادتا على اصطحاب أطفالهم إليه بصورة دائمة، رغم أن ظروفهما العملية تتطلب السفر باستمرار، ومع ذلك تحاولان التواجد في مدينة الرياض خلال المدة التي ينفذ فيها موسم الدرعية عمومًا، وفورمولا E الدرعية على وجه الخصوص.
يذكر أن موقع هذا الحدث العالمي الرياضي شهد يوم أمس إقبالًا كبيرًا؛ إذ إن توافُد الزوار على موقع الفعاليات بدأ في وقت مبكر من صباح الأمس، ويتوقّع المنظّمون أن يرتفع اليوم عدد الحضور من الزوار والمهتمين والجماهير؛ لذا يجري رفع وتيرة العملية التنظيمية بما يضمن السلاسة في دخول وخروج الزوار، وبما يلبّي تطلعاتهم، ليتحقق لهم أقصى درجات الرضا والاستمتاع.