عطلة استثنائية.. تجربة زوار "فورملا E الدرعية" بين حماس السباق ومتعة العروض الترفيهية

واتفق الزائر ماجد آل جابر مع مروة في رأيها عن هذا الحدث الرياضي، الذي يلبّي تطلعات الحضور باختلاف اهتماماتهم، إلا أنه زاد بالحديث عن جانب وصفه بالمهم جدًّا، المتمثل في دور الفعاليات المتنوعة في زيادة شعبية هذه الرياضة، والتثقيف بأنظمتها، وآلية المنافسة فيها، وأبطالها البارزين الذين طالما نوهوا إلى حسن التنظيم للبطولة، وجمال استضافة المملكة لهم ولفرقهم، واستمتاعهم بوجودهم في محافظة الدرعية التي تحتفظ بتاريخ عريق وملهم.