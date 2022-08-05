"الأرصاد": هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على نجران والباحة وعسير وجازان

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد على مناطق: نجران، الباحة، عسير، جازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرّمة، وكذلك منطقة المدينة المنوّرة؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، كما تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، حائل، تبوك، الجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من الحدود الشمالية؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من وسط المملكة.