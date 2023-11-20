مقاوم للحرائق.. "سيجما للدهانات" تُطلق منتجها الجديد "PITT-CHAR NX"

من الجدير بالذكر أن شركة سيجما للدهانات أُسست منذ أكثر من 40 عامًا في الدمام، بالمملكة العربية السعودية، وتعد اليوم قوة رائدة في صناعة الدهانات في الشرق الأوسط، حيث توفر حلولاً مبتكرة وجودة عالية للقطاعات المعمارية والوقائية والبحرية وعلب تعبئة المواد الغذائية وخلافها.