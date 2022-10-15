"شؤون الحرمين" تُطلق البرنامج التعليمي الدائم للحلقات القرآنية بالمسجد الحرام

وأفاد المعبدي؛ بأن البرنامج التعليمي لهذا العام يضم جميع الفئات العمرية الصغار والشباب والكبار رجالاً ونساء، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين يزيد على 2400 طالب وطالبة، مبيناً أن البرنامج انطلق في أول أسبوع بقسم الطلاب، حيث انتظم فيه حتى اللحظة ما يزيد على 400 طالب، تم توزيعهم على 30 حلقة موزعة على 6 فترات على مدار الساعة، وقد حدّد بدروم توسعة الملك فهد للطلاب من الأبواب (75 و76 و77 و81 و82 و83)؛ لافتاً النظر إلى أن قسم الطالبات سينطلق الأحد المقبل في التوسعة الشمالية للطالبات من باب رقم (114)، على فترات عدة من الفجر إلى العشاء.