"الوطني للأرصاد" ينشر خارطة التوقعات الجوية في عموم المملكة

وحذر المركز من هطول أمطار خفيفة ابتداءً من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل، على مناطق: تبوك (تبوك، تيماء، حقل)، الحدود الشمالية (عرعر، طريف)، الجوف (سكاكا، دومة الجندل)، حائل (حائل ومعظم محافظات المنطقة)، القصيم (بريدة، ومعظم محافظات المنطقة)، الرياض (المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، عفيف، الدوادمي)، الشرقية (حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا) والمدينة المنورة (العلا، خيبر، الحناكية، المهد).