"الوطني للأرصاد" ينشر خارطة التوقعات الجوية في عموم المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن معظم مناطق المملكة ستشهد تقلبات جوية ابتداءً من اليوم الاثنين إلى الجمعة المقبلة، وتشمل هطول أمطار خفيفة ونشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وارتفاعًا للأمواج، وانخفاضًا في درجات الحرارة، وتكونًا للصقيع.
وحذر المركز من هطول أمطار خفيفة ابتداءً من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل، على مناطق: تبوك (تبوك، تيماء، حقل)، الحدود الشمالية (عرعر، طريف)، الجوف (سكاكا، دومة الجندل)، حائل (حائل ومعظم محافظات المنطقة)، القصيم (بريدة، ومعظم محافظات المنطقة)، الرياض (المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، عفيف، الدوادمي)، الشرقية (حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا) والمدينة المنورة (العلا، خيبر، الحناكية، المهد).
وبيّن المركز أن التوقعات تشير إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ابتداءً من يوم غد (الثلاثاء) إلى الجمعة، وقد تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما تشهد الأجزاء الساحلية لمناطق تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة ارتفاعًا في الأمواج يصل إلى أكثر من (مترين ونصف) من الأربعاء إلى الجمعة، في حين تنخفض درجات الحرارة الصغرى لتتراوح ما بين (5-9) م ْ من الأربعاء إلى الجمعة، على مناطق: القصيم، والرياض، وشمال المنطقة الشرقية.
ويستمر انخفاض درجات الحرارة الصغرى ستتراوح بين (صفر إلى 4) مْ على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وشمال منطقة المدينة المنورة ابتداء من اليوم الإثنين إلى الجمعة.
وطالب المركز الجميع باتباع تعليمات الجهات المعنية ومتابعة معلومات الطقس عبر خدمات المركز وقنواته الإعلامية.