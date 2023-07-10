جولة المملكة تبث ألحانها الطربية وعروضها المسرحية بالتزامن مع الإجازة الصيفية

منذ انطلاقها في مايو الماضي، عزفت جولة المملكة 2023 ألحانها الطربية، حيث تنقلت بين مناطق المملكة بأمسيات غنائية ومسرحية جمعت ألوانًا من البهجة والترفيه خلال الفترة الماضية، وأسهمت بشكل كبير في توفير خيارات متعددة من الفعاليّات منذ انطلاق الإجازة الصيفية، إضافة إلى عددٍ من الفعاليّات التي ستُقام خلال الفترة المقبلة حتى نهاية سبتمبر المقبل.