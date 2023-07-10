جولة المملكة تبث ألحانها الطربية وعروضها المسرحية بالتزامن مع الإجازة الصيفية

منذ انطلاقها في مايو الماضي، عزفت جولة المملكة 2023 ألحانها الطربية، حيث تنقلت بين مناطق المملكة بأمسيات غنائية ومسرحية جمعت ألوانًا من البهجة والترفيه خلال الفترة الماضية، وأسهمت بشكل كبير في توفير خيارات متعددة من الفعاليّات منذ انطلاق الإجازة الصيفية، إضافة إلى عددٍ من الفعاليّات التي ستُقام خلال الفترة المقبلة حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وتضم الجولة التي تعد الأولى من نوعها في المملكة عددًا من الأمسيات الطربية لكبار الفنانين السعوديين، أبرزهم فنان العرب محمد عبده، وخالد عبدالرحمن، ورابح صقر، وأصيل أبوبكر، إضافة إلى عايض وشمة حمدان.
وتتيح الجولة لسكان وزوار المملكة عددًا من خيارات الترفيه عبر مسرحياتها المميزة التي تستعرض فنونًا أدائية جديدة؛ لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة، ومنح الجمهور تجربة مميزة تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة ويعيشون أجواءً استثنائية في مسارح المملكة التي تستضيف مجموعة أعمال مسرحية، من أبرزها: مسرحية ذات اللايكات، وهادي فالنتاين، والطيارة، وقابل للنشر، وميمو، وعلى وضع الطيران.
وتجمع مسرحيات جولة المملكة 2023 أفضل رموز المسرح على مستوى العالم العربي، حيث تضم الفنان أحمد حلمي، وإبراهيم حجاج، وأحمد العونان، وأميرة محمد، وشيكو، وشيماء سيف، وعددًا من النجوم المتخصصين في الكوميديا الخليجية والعربية.
وتعد جولة المملكة أضخم جولة ترفيهية شهدتها المملكة، إذ تنظم بشراكة استراتيجية مع برنامج جودة الحياة، وتعمل عليها شركات سعودية تضم المئات من أبناء وبنات الوطن؛ للمشاركة في مختلف مراحل الفعاليّات الترفيهية، سواء قبل بداية العروض أو المشاركة في تقديمها وحتى الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم للعروض الإبداعية، والخدمات اللوجستية.
ونجحت جولة المملكة في خلق أوقات ترفيهية مميزة لسكان المملكة وزوارها، حيث تعد واحدة من مبادرات الهيئة التي تشكل جزءًا من منظومتها الترفيهية المستدامة، ورؤيتها لاستشراف المستقبل والإسهام في تحسين جودة الحياة، عبر جهودها في استثمار إمكاناتها بطريقة تضاعف الاستفادة من المبادرات والبرامج الحديثة، إضافة إلى الموجودات السابقة.
وتتميز الجولة بمنحها القطاع الخاص فرصًا متعددة في المناطق والمدن التي تستهدفها، بما يُسهم في تعظيم الفائدة الاقتصادية وتحقيق الأثر الاجتماعي من الحراك الترفيهي الذي تعيشه مدن ومناطق الفعاليّات.
وشهدت الجولة التي كان الدور الأكبر فيها لشابات وشباب المملكة جهدًا كبيرًا في صناعة البهجة من خلال تنظيم مجموعة من الأحداث التي يكتسبون منها الخبرة والمعرفة، وتزيد من مساهمتهم في قطاع الترفيه الذي يعد أحد أهم القطاعات الواعدة في المملكة.
وتشارك في تنظيم جولة المملكة 2023، بجانب الهيئة العامة للترفيه هيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وروح السعودية؛ لملء أوقات الجمهور بمساحة مميزة من الترفيه الذي يعتمد على عددٍ من الحفلات الموسيقية والطربية، والمسرحيات الكوميدية المتنوعة.