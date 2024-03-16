خطة رمضانية.. دروس ومحاضرات بالمسجد الحرام تحدّد أماكنها بـ"الباركود"

كثّفت رئاسةُ الشؤون الدينية دروسَها الدينية، في إطار خطتها لشهر رمضان المبارك، في جميع مواقع المسجد الحرام، وتدعيم التوعية الميدانية الدينية، وإثراء التجربة الإيمانية، وتسخير كل الإمكانات والطاقات الدينية؛ بهدف تهيئة البيئة التعبدية للقاصدين والزائرين، وتعميق فضيلة وآداب الشهر الكريم في المسجد الحرام، بتعزيز البرامج التوعوية الميدانية، والدروس العلمية والإرشادية والتوجيهية.
وأكّد المشرف على الشؤون الإثرائية والتدريبية والتوعية الفكرية فضيلة الدكتور وليد باصمد، أن مناشط الدروس الدينية في المسجد الحرام مستمرة على مدار الساعة، مشيرًا إلى وجود "باركودات" لتوضيح أماكن الدروس والمحاضرات، بحيث يتوجه الزائر إلى الدرس الذي يريده مباشرة، إلى جانب وجود كتيبات ومطويات دينية بعدة لغات عالمية، فضلًا عن تعظيم رسالة المسجد الحرام القرآنية وبثّ هداياته عالميًّا.