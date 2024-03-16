خطة رمضانية.. دروس ومحاضرات بالمسجد الحرام تحدّد أماكنها بـ"الباركود"

وأكّد المشرف على الشؤون الإثرائية والتدريبية والتوعية الفكرية فضيلة الدكتور وليد باصمد، أن مناشط الدروس الدينية في المسجد الحرام مستمرة على مدار الساعة، مشيرًا إلى وجود "باركودات" لتوضيح أماكن الدروس والمحاضرات، بحيث يتوجه الزائر إلى الدرس الذي يريده مباشرة، إلى جانب وجود كتيبات ومطويات دينية بعدة لغات عالمية، فضلًا عن تعظيم رسالة المسجد الحرام القرآنية وبثّ هداياته عالميًّا.