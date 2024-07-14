الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تعرب عن أسفها للانقطاع الكهربائي في شرورة

وتقديراً من مجلس إدارة الهيئة لما تعرّض له جميع المستهلكين في محافظة شرورة بسبب عدم قيام الشركة بواجباتها، المتمثلة في التحقق من جاهزيتها لتقديم الخدمة بموثوقية، وتأخرها في إعادة الخدمة، فقد وجّه المجلس الشركةَ بتنفيذ إجراءاتٍ لصالح جميع المستهلكين، بالإضافة إلى تنفيذ ما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، بحيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال عشرة أيام، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة به من قبل المستهلكين.