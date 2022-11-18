مستشار "إسلامية كوراساو": المملكة تصدّر التسامح وحضورها الدولي فاعل

أكد مستشار الجمعية الإسلامية في جزيرة كوراساو بالبحر الكاريبي التابعة للمملكة الهولندية، يحيى بارود؛ أن المملكة تصدّر التسامح وتقوم بدور كبير في التصدّي للكراهية بما يتّسق مع ريادتها للعالم الإسلامي، مبينًا أن رعاية ودعم المؤتمرات التي تحثّ على تعزيز التسامح والتعايش والتصدّي للكراهية؛ هي سمة ظاهرة للسعودية التي ضربت أروع الأمثلة دعمًا ونشرًا ودفاعًا.