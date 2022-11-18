مستشار "إسلامية كوراساو": المملكة تصدّر التسامح وحضورها الدولي فاعل

أكد مستشار الجمعية الإسلامية في جزيرة كوراساو بالبحر الكاريبي التابعة للمملكة الهولندية، يحيى بارود؛ أن المملكة تصدّر التسامح وتقوم بدور كبير في التصدّي للكراهية بما يتّسق مع ريادتها للعالم الإسلامي، مبينًا أن رعاية ودعم المؤتمرات التي تحثّ على تعزيز التسامح والتعايش والتصدّي للكراهية؛ هي سمة ظاهرة للسعودية التي ضربت أروع الأمثلة دعمًا ونشرًا ودفاعًا.
جاء ذلك في تصريح لبارود على هامش مشاركته بالمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية الذي ينظّمه مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية وتنطلق فعالياته مساء اليوم الجمعة تحت عنوان "مسلمو أمريكا اللاتينية في مواجهة الكراهية"، بمشاركة وفود رسمية من 30 دولة وباحثين وعلماء من 100 دولة حول العالم.
وبيّن "بارود" أن السعودية تمثل عمقًا استراتيجيًّا للمسلمين بالعالم، وحضورها الفاعل في المؤتمرات الدولية التي تبرز سماحة الإسلام وعظمته؛ عمل مشكور وملاحظ، مؤكدًا أن رعاية وزارة الشؤون الإسلامية للمؤتمر تعكس مدى الاهتمام بشؤون المسلمين وما يساهم في وحدتهم وترابطهم.
وفي سياق متّصل نوه "بارود" إلى التطور والنهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات والمشروعات العملاقة المنفذة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار الذين يؤدّون مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، كما أثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها سموّ ولي العهد في خدمة المراكز الإسلامية؛ لتقوم بدورها في خدمة المسلمين ونشر التسامح والتصدّي للكراهية.
وقدم مستشار الجمعية الإسلامية في جزيرة كوراساو، شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على عنايته الكريمة في دعم مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي التي تؤكد على الرسالة السامية التي تضطلع بها الوزارة في خدمة الأقليات المسلمة في أمريكا اللاتينية.