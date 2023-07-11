"في قبضة رجال الأمن".. مقطع جديد للأمن العام يستعرض فيه بعضًا من إنجازاته

وفي أحد المسارحة تم القبض على مواطنَين؛ روَّجا مادة الإمفيتامين المخدر ونبات القات المخدر، وضُبط بحوزتهما مبلغ مالي وهواتف متنقلة. كما تم القبض على مواطنَين في الرياض؛ قاما باتخاذ منزل وكرًا لترويج مادتَي الكوكايين والحشيش المخدرتَين، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهما مبالغ مالية.