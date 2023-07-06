المملكة تشارك في اجتماع قادة اقتصاد الفضاء لمجموعة الـ G20

وفي كلمته، أكد الرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن سعود التميمي على أن روح التعاون والتفاؤل التي نراها تترسخ في كل اجتماع سنوي لـقادة اقتصاد الفضاء أصبحت القاسم المشترك لأنشطتنا ومساعينا الفضائية العالمية، وسيستمر في تشكيل مستقبلنا على المدى الطويل في كيفية استخدامنا للفضاء وتطبيقاته.