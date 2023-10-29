باكورة من الأراضي الزراعية.. "السعدون" تطرح مزاد غرب العفجة الإلكتروني

وأضافت: يبدأ المزاد الإلكتروني عبر المنصة، يوم الأحد بتاريخ 12 /11/ 2023 الساعة 12 ظهراً، وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 15 /11/ 2023، حسب الوقت المحدّد لانتهاء كل عقار.