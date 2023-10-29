باكورة من الأراضي الزراعية.. "السعدون" تطرح مزاد غرب العفجة الإلكتروني

تطرح شركة السعدون العقارية بيع أراضٍ زراعية تتجاوز مساحاتها أكثر من 83000 م2 بمزاد غرب العفجة الإلكتروني، حيث متنفس الرياض الزراعي، والأجواء النقية ما بين المزارع والمنتجعات السياحية.
وقالت الشركة: يضم مزاد غرب العفجة الإلكتروني باكورة من الأراضي الزراعية المتجاورة بمساحات تبدأ من 5000 م2 تتم المزايدة عليها إلكترونياً عبر المنصة.
وأضافت: يبدأ المزاد الإلكتروني عبر المنصة، يوم الأحد بتاريخ 12 /11/ 2023 الساعة 12 ظهراً، وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 15 /11/ 2023، حسب الوقت المحدّد لانتهاء كل عقار.
يُقام المزاد تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرارٍ من محكمة التنفيذ.
وفضّلت "السعدون" أن يكون مزادها إلكترونياً؛ تسهيلاً على عملائها الذين توليهم جُل اهتمامها.
وتحرص شركة السعدون العقارية بمزاداتها العلنية على طرح العقارات ذات الطابع الاستثماري والتجاري والسكني.
للاطلاع على كُتيب المزاد والتفاصيل عبر الرابط الآتي:
http://alsadoun.sa/Qrb-alaafga
للاستفسارات:
920003852
0555259495