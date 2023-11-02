نائب وزير "البيئة": الشباب السعودي يلعب دوراً أساسياً في التوجه نحو الريادة العالمية في مجال الاستدامة

وأوضح المهندس المشيطي أن الشباب السعودي يلعب دوراً أساسياً في التوجه نحو الريادة العالمية في مجال الاستدامة، ولديه القدرة على زيادة الوعي بالاستدامة في المجتمع، وابتكار الحلول من خلال ريادة الأعمال، ورؤى طموحة ومبادرات في هذا المجال، ومنها هدف زراعة 10 مليارات شجرة على مدى 75 عاماً، والذي يعد من أهم الخطط الطموحة المساهمة في المبادرات الخضراء السعودية، مبيناً أن الاستدامة ركيزة أساسية ضمن أولوياتنا الوطنية وهدف الجميع.