"الصحة": السياسات الغذائية تهدف إلى الوقاية من آثار مكونات الأغذية الضارة

تهدف السياسات الغذائية إلى وقاية أفراد المجتمع من آثار مكونات الأغذية الضارة، حيث وضعت الهيئة العامة للغذاء والدواء عددًا من السياسات للمساهمة في تحقيق ذلك الهدف. pic.twitter.com/DgdQBrRcBz