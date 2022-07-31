الملك وولي العهد يهنئان رئيس الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إيغناسيو كاسيس، رئيس الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.