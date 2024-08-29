"الأرصاد" ينبه 11 منطقة: أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة العلا، وأمطارًا غزيرة على المهد ووادي الفرع والعيص، وأمطارًا خفيفة على الرايس وينبع والمدينة المنورة وخيبر وبدر، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.