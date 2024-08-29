"الأرصاد" ينبه 11 منطقة: أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والقصيم وتبوك وجازان وعسير وحائل والباحة ونجران.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة تبوك أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة المعظم وتيماء والوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن والأحساء والعديد وبقيق، ورياح شديدة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وأتربة مثارة على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة العلا، وأمطارًا غزيرة على المهد ووادي الفرع والعيص، وأمطارًا خفيفة على الرايس وينبع والمدينة المنورة وخيبر وبدر، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة حائل أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة القصيم أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وأمطار خفيفة على الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والكامل وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والعرضيات، وأمطارًا متوسطة على خليص وبحرة والجموم والشعيبة والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة، وأمطارًا خفيفة على رابغ وجدة ، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة، وأمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان، وأمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.