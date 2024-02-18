ما المدة المسموح بها لاستخدام طفلك للأجهزة الذكية؟ تحذير من "شؤون الأسرة"

وتابع، في إنفوجراف نشره اليوم، أن الأطفال بمرحلة ما قبل الدراسة يجب ألا تزيد مدة استخدامهم للجوال على ساعة واحدة يومياً، فيما لا تزيد مدة استخدام الجوال لمن هم بعمر 5 إلى 18 عاماً على ساعتين يومياً.