ما المدة المسموح بها لاستخدام طفلك للأجهزة الذكية؟ تحذير من "شؤون الأسرة"

حذر مجلس شؤون الأسرة من أن الأجهزة الذكية تتسبب في العديد من المشكلات الصحية والنفسية، داعياً للمحافظة على سلامة الطفل والتأكد من المدة المناسبة للاستخدام لكل فئة عمرية.
وأوضح المجلس أن المدة المسموح بها لجلوس الطفل أمام الشاشة واستخدام الأجهزة الذكية تتوقف على الفئة العمرية، حيث لا يُسمح أبداً بمنح الجوال للرضع حتى 18 شهراً، فيما يمكن منح الأطفال بين 18 و24 شهراً بعض الوقت لأقل من ساعة يومياً.
وتابع، في إنفوجراف نشره اليوم، أن الأطفال بمرحلة ما قبل الدراسة يجب ألا تزيد مدة استخدامهم للجوال على ساعة واحدة يومياً، فيما لا تزيد مدة استخدام الجوال لمن هم بعمر 5 إلى 18 عاماً على ساعتين يومياً.
ودعا المجلس إلى ضرورة حرص الأسرة على مشاركة الطفل وإرشاده ومتابعته بوعي، وحصوله على القدر الكافي من الراحة، وممارسته للأنشطة الاجتماعية والبدنية.