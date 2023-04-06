مطهرات وإرشاد مكاني وعبوات زمزم.. خدمات "شؤون الحرمين" آخر 24 ساعة

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه استفاد من الكتيبات والمطويات 5700، واستفاد من المواقع المخصصة لكبار السن والمعاقين 4378، ومستفيدو المعرض الرمضاني 6916.