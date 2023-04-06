مطهرات وإرشاد مكاني وعبوات زمزم.. خدمات "شؤون الحرمين" آخر 24 ساعة

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام أمس الأربعاء.
وبلغ عدد المستفيدين 875.540 مصليًا ومعتمرًا، وشملت جهود الرئاسة: توفير 130.000 لتر مطهرات، وتوزيع 54.144 عبوة مياه زمزم؛ فيما استفاد من الخدمات التطوعية 211419 شخصًا.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه استفاد من الكتيبات والمطويات 5700، واستفاد من المواقع المخصصة لكبار السن والمعاقين 4378، ومستفيدو المعرض الرمضاني 6916.
وتم توفير 5575 لترًا للتعقيم بالروبوتات، و33125 لترًا لتعقيم الأسطح، 5645 لتر معقمات الأيدي. و5435 لتر للبايوكير و33200 لتر لتعقيم السجاد.
وتابعت: استفاد من التوعية الرقمية 95 ألف مستفيد، والميدانية 147600، والإرشاد المكاني باللغات 92279 وتم توزيع 1865 إسورة بمعصم اليد للأطفال، وتم تقديم الخدمة الاجتماعية والإنسانية لـ53588 مستفيدًا.